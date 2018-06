Inhalt Seite 1 — Anschütz-Thoms beendet ihre Karriere Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Sie holte zwei Olympiasiege und galt doch als "ewige Vierte". Daniela Anschütz-Thoms stand in zwei Jahrzehnten Leistungssport immer im Schatten der "Golden Girls" Gunda Niemann-Stirnemann, Claudia Pechstein und Anni Friesinger-Postma. Nun sagt "Schützi" leise goodbye: Drei Tage nach Friesinger-Postma gab die 35 Jahre alte Team-Olympiasiegerin von Turin und Vancouver ihr Karriereende bekannt.

"Ich wollte immer den Absprung schaffen, wenn ich noch erfolgreich bin. Das ist mir gelungen", sagte Anschütz-Thoms, die wie Friesinger-Postma mit Knie- und zudem auch mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte. "Dieser Schritt war abzusehen, auch wenn er mir schwergefallen ist und ich lange überlegt habe. Ich werde sicherlich in kein Loch fallen. Es gibt ein Leben nach dem Sport, und viele interessante Aufgaben warten auf mich", sagte sie dem SID.

Für die Sportsoldatin der Sportfördergruppe Oberhof stehen zunächst jede Menge Weiterbildungen an, unter anderem in den Bereichen Büromanagement, Marketing und Personal: "Ich kann mir einen Job im Sport vorstellen, aber nicht unbedingt als Trainerin."

Schwerer Rückschlag für DESG

Damit hat die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) zwei Olympiasiegerinnen innerhalb einer Woche verloren, und Präsident Gerd Heinze fällt es schwer, Wehmut zu verbergen. "Es tut nicht weh. Man muss einfach dankbar sein, diese Sportlerinnen über Jahre hinweg dabeigehabt zu haben. Man kann nur danke sagen und alles Gute wünschen."

Die erfolgverwöhnte DESG hat damit nur noch Team-Olympiasiegerin Stephanie Beckert und Top-Sprinterin Jenny Wolf als Siegläuferinnen in ihren Reihen. "Zumal man auch bei Claudia Pechsteins Perspektive realistisch bleiben muss", sagte Heinze mit Blick auf die 38 Jahre alte Berlinerin, die noch immer gegen ihre Dopingsperre kämpft.

Entsprechend realistisch ist der DESG-Boss bei seinem Blick in die Zukunft: "Ein Gloria von dieser Größe, wie wir es jahrelang hatten, wird es so schnell nicht mehr geben. Das ist uns allen klar. Dennoch blicken wir optimistisch voraus." Monique Angermüller und Kathrin Mattscherodt haben sich laut Heinze zu Läuferinnen entwickelt, die uns "in Zukunft viel Freude bereiten werden". Längst hat die DESG der Bekämpfung des Nachwuchsproblems höchste Priorität eingeräumt.