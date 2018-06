Hohenstein-Ernstthal (SID) - Der neunmalige Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi geht am Sonntag beim Großen Preis von Deutschland mit Siegchancen ins Rennen. Der von den Folgen eines schweren Trainingssturzes Anfang Juni in Mugello gehandicapte MotoGP-Weltmeister eroberte am Samstag auf dem Sachsenring die fünfte Startposition. Damit steht der 31-jährige Italiener, der zuletzt sechs Wochen aussetzen musste, bei seinem vierten Start der laufenden Saison erstmals nicht in der ersten Reihe.

Die Pole Position holte sich zum vierten Mal in Folge Rossis Yamaha-Teamkollege Jorge Lorenzo. Der WM-Spitzenreiter aus Spanien verwies in 1:21,817 Minuten Casey Stoner (Australien/Ducati) und seinen schärfsten WM-Rivalen Dani Pedrosa (Spanien/Honda) auf die Plätze.

Lorenzo sorgt für Qualifying-Unterbrechung

Lorenzo, der die "Königsklasse" in Abwesenheit von Rossi dominiert und die letzten drei Rennen gewonnen hat, sorgte auf der Traditionsstrecke in der Nähe von Hohenstein-Ernstthal unfreiwillig für eine 20-minütige Unterbrechung des Qualifyings. Die Maschine des Vizeweltmeisters verschmutzte die Strecke nach einem technischen Schaden mit Öl, geriet in Brand und musste gelöscht werden.

Zudem landeten Ben Spies (USA) und Randy de Puniet (Frankreich) kurz darauf nach einem Zusammenstoß im Kiesbett. Während Superbike-Weltmeister Spies mit dem Schrecken davonkam, wurde de Puniet mit schmerzverzerrtem Gesicht auf einer Trage in die Box gebracht.

Überraschendes Comeback

Rückkehrer Rossi war Anfang Juni im Training vor seinem Heimrennen in Mugello gestürzt und hatte sich unter anderem einen offenen Schienbeinbruch zugezogen. Am Sachsenring gibt der neunmalige Weltmeister sein überraschendes Comeback und hofft weiter auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Elf Rennen vor dem Saisonende liegt "The Doctor" mit 61 Punkten allerdings weit hinter Lorenzo (165).