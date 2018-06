Brands Hatch (SID) - Tabellenführer Yvan Muller hat sich die Pole Position für die Saisonläufe 11 und 12 der Tourenwagen-WM am Sonntag (13.00 und 15.15 Uhr MESZ/live bei Eurosport) im britischen Brands Hatch gesichert. Der 40-jährige Franzose, der zum zweiten Mal in dieser Saison und insgesamt zum siebten Mal auf dem besten Startplatz steht, fuhr in einem Chevrolet Cruze eine Zeit von 1:32,481 Minuten und war dabei 0,197 Sekunden schneller als sein britischer Teamkollege Robert Huff (1:32,678). Alain Menu (Schweiz) komplettierte auf Startposition drei (1:32,828) den totalen Chevy-Triumph im Qualifying.

Für eine Sensation sorgte Lokalmatador Colin Turkington, der in seinem privat eingesetzten 320si auf Rang vier bester BMW-Pilot, noch vor Titelverteidiger Gabriele Tarquini (Italien) im Seat Turbodiesel war. Franz Engstler aus Wiggensbach, der einzige deutsche WM-Teilnehmer, erzielte in seinem BMW als zweitbester Privatier die elftbeste Zeit.

Vor Saisonhalbzeit liegen in Ex-Champion Muller (164), Tarquini (149) und dem dreimaligen Weltmeister Andy Priaulx (117), der in einem weiteren BMW 320si auf Rang sechs fuhr, Fahrer drei verschiedener Hersteller auf den ersten drei Plätzen.