Inhalt Seite 1 — Limbach gewinnt erstes Edelmetall Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leipzig (SID) - Weltmeister Nicolas Limbach hat bei der Fecht-EM in Leipzig die erste deutsche Medaille gewonnen, den erhoften goldenen Auftakt aber verpasst. Der Säbelspezialist aus Dormagen unterlag im Finale dem Russen Alexej Jakimenko knapp mit 13:15. Für den Weltranglistenersten aus Dormagen wäre es der erste EM-Titel gewesen.

Die deutschen Florett-Damen verpassten dagegen das Siegerpodest und müssen nun im Teamwettbewerb auf Edelmetall hoffen. Eine Enttäuschung gab es auch für den dreimaligen Florett-Weltmeister Peter Joppich (Koblenz). Er schied überraschend in der Runde der letzten 64 aus.

Schadlos hielten sich bei ihrem ersten Auftritt in Leipzig die Olympiasieger Britta Heidemann im Damendegen und Benjamin Kleibrink im Herrenflorett. In beiden Disziplinen fällt erst am Sonntag die Entscheidung um die Medaillen.

Souverän ins Finale

Limbach hatte sich souverän ins Finale gefochten, musste aber dort schnell einem Rückstand hinterherlaufen. Der 24-Jährige kam zwar noch einmal auf 13:14 heran, doch dann setzte sein Kontrahent den entscheidenden Treffer.

In die Runde der letzten 16 kam Björn Hübner. Der EM-Dritte von 2009 verlor gegen den Ukrainer Oleg Schturbabin 11:15. Johannes Klebes schied in der Runde der 64 aus. Er unterlag dem Polen Jakub Ceranowicz knapp mit 14:15.

Florett-Damen bleiben ohne Edelmetall