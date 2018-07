London (SID) - Die Internet-Veröffentlichung angeblicher WM-Bewertungen von Englands Nationaltrainer Fabio Capello für Spieler hat auf der Insel für Wirbel gesorgt. Nach der Online-Aufschaltung des so genannten "Capello-Index" nach einem von dem Italiener entwickelten Notensystem am Samstag forderte der Coach umgehend die Entfernung der Liste aus dem Netz. "Ich habe die Rangliste nicht gesehen und nicht freigegeben", erklärte Capello.

In dem veröffentlichten Ranking kommen die englischen Spieler nach ihrem Aus im WM-Achtelfinale gegen Deutschland (1:4) teilweise sehr schlecht weg. Demnach war Stürmer Jermain Dafoe mit 62,47 Punkten von maximal 100 Zählern noch der beste Spieler der "Three Lions". Der nach Englands Auftaktspiel gegen die USA (1:1) wegen seines Fehlers beim Gegentreffer ausgemusterte Torhüter Robert Green erreichte gar nur 51,57 Punkte. Als stärksten Akteur des Turniers in Südafrika weist die Liste mit einem Wert von 65,77 den Uruguayer Diego Forlan aus, der auch die offizielle Wahl des Weltverbandes FIFA zum besten Spieler der WM gewann.

Capello hatte während der WM-Endrunde mit der Veröffentlichung seiner Bewertungen geliebäugelt. Der englische Verband FA sorgte allerdings für einen Verzicht auf die Maßnahme.