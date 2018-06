Braunschweig (SID) - Bei der Nominierung des rund 80-köpfigen Teams für die Leichtathletik-Europameisterschaften in Barcelona (27. Juli bis 1. August) hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) in der Sportschule Kienbaum 10 bis 15 Härtefälle zu verhandeln. Dies erklärte DLV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen vor Bekanntgabe der Mannschaft am Montag gegen 15.00 Uhr. Am Abend ist dann Bundeskanzlerin Angela Merkel zwei Stunden Gast beim Sommerfest des DLV.

Zu den Problemfällen gehören auch der WM-Dritte Raul Spank (Dresden) im Hochsprung, der WM-Sechste Pascal Behrenbruch (Frankfurt) im Zehnkampf und Hallen-Europarekordler Sebastian Bayer (Hamburg) im Weitspung.

Spank verpasste EM-Norm um drei Zentimeter

Behrenbruch hatte nach seinem Anriss der Plantarsehne den Leistungsnachweis in Braunschweig durch die Disqualifikation im Hürdenlauf nicht bestanden, fühlt sich aber fit und will nach bereits erfolgter Nominierung auf der Nominierung bestehen. Spank verpasste nach einer Fußoperation und großem Trainingsrückstand am Sonntag mit 2,25 m die EM-Norm um drei Zentimeter und hat wohl gute Chancen, dabei zu sein. Weitspringer Bayer dagegen eher nicht. Er konnte nach langer Verletzungspause als DM-Zweiter mit 7,71 m ein Potenzial weit über acht Meter nicht deutlich machen.

Der DLV will sich dabei auch mit jenen Fällen beschäftigen, bei denen die Norm nur einmal statt der geforderten zweimal erfüllt oder knapp verpasst wurde. Thema sind auch Athleten, die anhand der bereinigten europäischen Bestenliste aufgrund einer Platzierung unter den ersten Zwölf eine Finalchance haben.

Elf Athleten hat der DLV bereits in den vergangenen Wochen namentlich für die EM nominiert. Neben den Mehrkämpfern Behrenbruch und der WM-Zweiten Jennifer Oeser (Leverkusen) sind dies über 10.000 m Europameister Jan Fitschen, Christian Glatting und Sabrina Mockenhaupt (Köln). Im Gehen wurden der WM-Fünfte Andre Höhne (Berlin), Christopher Linke und Melanie Seeger (beide Potsdam) früh nominiert, ebenso das Marathon-Team mit Martin Beckmann (LG Leinfelden-Echterdingen), Falk Cierpinski und Tobias Sauter (beide SG Spergau).