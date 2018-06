Assen (SID) - Der frühere Skisprung-Olympiasieger Sven Hannawald hat im siebten Saisonlauf des ADAC-GT-Masters in Assen/Niederlande mit dem vierten Sieg in Folge in der Amateurwertung einen großen Schritt Richtung Titelgewinn gemacht.

Der 35-Jährige, der 2002 als bislang einziger Skispringer alle Wettbewerbe der Vierschanzentournee gewonnen hat, belegte am Sonntag im zweiten Rennen des Wochenendes mit seinem Münchner Teamkollegen Thomas Jäger in einer mehr als 500 PS starken Corvette Z06 den dritten Platz und verteidigte damit die Führung in der Tabelle (62:43 Punkte) erfolgreich vor dem Schweizer Markenkollegen Toni Seiler, der zweimal Platz zwei belegte.

Unterdessen behauptete in der deutschen GT-Meisterschaft auch Luca Ludwig (Bonn), der 21-jährige Sohn von Tourenwagen-König Klaus Ludwig mit seinem zweiten Saisonsieg in einem Audi R8 LMS des DTM-Teams Abt die Gesamtführung.