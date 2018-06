Mannheim (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen müssen in der Vorbereitung auf die neue Saison der Handball-Bundesliga auf Olafur Stefansson verzichten. Der isländische Nationalspieler wurde in seiner Heimat am rechten Knie operiert und fällt rund vier Wochen aus. Bei der Operation wurde dem 37-Jährigen der Meniskus geglättet. Die Bundesliga startet Ende August in die neue Spielzeit.