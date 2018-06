Hohenstein-Ernstthal (SID) - Das Comeback des italienischen Motorrad-Superstars Valentino Rossi hat die Zuschauer in Massen zum Großen Preis von Deutschland gelockt, für einen neuen Besucherrekord auf dem Sachsenring hat es aber nicht gereicht. 224.668 Motorsport-Fans kamen an den drei Tagen zum Traditionskurs in der Nähe von Hohenstein-Ernstthal.

55.972 am Freitag, 70.219 am Samstag und 98.477 Zuschauer am Sonntag wollten Rossi und Co. beim Deutschland-GP sehen. Der Rekord von 226.944 Besuchern wurde im Jahr 2007 aufgestellt.