Köln (SID) - Um Punkt 10.00 Uhr am Montagmorgen stieg Heiko Westermann vor dem malerischen Schloss Pichlarn in Irdning in eine Limousine - und Felix Magath wird sich insgeheim ins Fäustchen gelacht haben. Heiko Westermann verlässt Schalke 04, er wechselt für die stolze Summe von rund 7,5 Millionen Euro zum Hamburger SV. Felix Magath, Trainer und Manager des Vizemeisters, hat nun mehr Spielraum für die geplanten Top-Transfers.

"Die Unterschrift fehlt noch, aber ich gehe davon aus, dass es klappt", sagte Magath am Montagmittag: "Heiko hat uns verlassen und uns nach dem Spiel am Sonntag mitgeteilt, dass er sich entschieden hat, zum Hamburger SV zu wechseln. Wir sind ja auf der Position des Innenverteidigers gut aufgestellt, aber der HSV hat dort Bedarf. Und für Heiko ist die Position der Knackpunkt."

Sportliche Verlust hält sich in Grenzen

Der sportliche Verlust hält sich in Grenzen, zumal Magath bereits Uruguays WM-Stammverteidiger Jorge Fucile als Ersatz für Nationalspieler Westermann ins Auge gefasst hat. Magath beteuerte beim Trainingslager in der Steiermark, er hätte "aus Trainersicht keine Sekunde darüber nachdenken dürfen", Westermann zu verkaufen. Doch der Transfer passt ihm ganz gut ins Konzept. Ablöse kassieren, Gehalt bis 2014 sparen - zudem hatte Westermann eine enttäuschende Saison hinter sich.

Schwache Saison von Westermann

Im Januar eine OP am Knie, im Mai ein Kahnbeinbruch, der ihn die WM-Teilnahme kostete, nicht viele überzeugende Leistungen. Ganz im Gegensatz zur Vorsaison, als Westermann mit dynamischen Vorstößen und sechs Toren begeistert hatte. Nun jedoch sieht Magath Neuzugang Christoph Metzelder und Benedikt Höwedes vorne. Für den Kapitän ist plötzlich kein Platz mehr.

Zum Abschied gab es aber noch einmal warme Worte. "Ich konnte eigentlich nicht auf ihn verzichten", sagte Magath, "aber unsere finanzielle Situation ist immer noch nicht so prickelnd." Es reicht aber, um Fucile ("ein sehr interessanter Mann") vom FC Porto an der Angel zu haben - und auch die Verpflichtung von Superstar Raul hat Magath längst noch nicht abgeschrieben.