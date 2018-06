Inhalt Seite 1 — Hoeneß mit Salto rückwärts bei DFL-Kandidatur Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (SID) - Die Familie hat Uli Hoeneß zurückgepfiffen, der Zweikampf mit Reinhard Rauball um das Amt des Liga-Präsidenten fällt aus. Am Montag zog Hoeneß völlig überraschend seine Kandidatur für den wichtigen Posten zurück. Mit dem Widerstand seiner Familie und "zu vielen Interessenskonflikten" begründete der Präsident von Bayern München seinen Salto rückwärts. In mehreren Interviews hatte Hoeneß am Sonntag und am Montag keine Hinweise auf einen Rückzieher gegeben.

"Nach intensiven Gesprächen mit meiner Familie am vergangenen Wochenende bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich nicht für das Amt des DFL-Präsidenten zur Wahl stelle", teilte der langjährige Manager des deutschen Rekordmeisters zunächst ein wenig nebulös mit. Dem Münchner Merkur sagte er aber am Montag auch, er habe von der Familie "massiven Widerstand bekommen" - und Druck, am 18. August gegen den Amtsinhaber Rauball nicht anzutreten.

"Die Familie geht vor"

"Es war eine schwere Entscheidung, weil ich in den letzten Wochen das Gefühl bekommen habe, ich könnte die Wahl gewinnen, aber die Familie geht vor", sagte Hoeneß und ergänzte: "Und es sprachen auch noch andere Dinge dagegen." Der Süddeutschen Zeitung erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende der FC Bayern AG außerdem, durch eine Tätigkeit als Ligapräsident wäre er in zu viele Interessenskonflikte geraten.

Viele Anhänger des FC Bayern hätten die Befürchtung geäußert, er könne als Präsident aller 36 Klubs "zu viel FC-Bayern-Know-How" weitergeben", sagte Hoeneß der SZ. "Es passiert", ergänzte er beim Merkur, "dass sich Dinge binnen weniger Tage ändern", und ja, er sei nicht geradlinig vorgegangen: "Aber dann habe ich jetzt vielleicht mal einen kleinen Makel. Lieber einmal im Leben Zickzackkurs als drei Jahre unglücklich sein."

Hoeneß begründete seinen überraschenden Rückzug auch damit, "dass ich dann mein soziales Engagement nicht mehr ausüben könnte, beispielsweise für die Dominik-Brunner-Stiftung", gleiches gelte für "all die Vorträge, bei denen ich mein Honorar weitergeleitet habe". Dises Engagement wäre bei einer Wahl zum Ligapräsidenten "zeitlich nicht mehr möglich gewesen", sagte Hoeneß, aufgeben wollen habe er diese Aktivitäten nicht.

Kandidatur stieß nicht nur auf Zustimmung