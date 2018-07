Bad Gastein (SID) - Die deutsche Fed-Cup-Spielerin Tatjana Malek (Bad Saulgau) und ihre frühere Teamkollegin Kathrin Wörle (Bad Wörishofen) sind beim WTA-Turnier in Bad Gastein ausgeschieden. Malek unterlag der Ukrainerin Marija Korytzewa trotz mehrerer Matchbälle nach knapp drei Stunden Spielzeit 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 2:6. Wörle musste sich gegen die Rumänin Ioana Ralacu Olaru mit 6:1, 4:6, 3:6 wie schon in der Vorwoche in Palermo schon zum Auftakt g geschlagen geben.

Koryttsewa trifft in der nächsten Runde auf Julia Görges (Bad Oldesloe) oder die an Position vier gesetzte Tschechin Klara Zakapalova. Neben Malek und Görges sind bei dem mit 220.000 US-Dollar dotierten Turnier noch die topgesetzte Titelverteidigerin Andrea Petkovic (Darmstadt), Kathrin Wörle (Bad Wörishofen) und Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) am Start.