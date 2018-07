Inhalt Seite 1 — Beckham: "Sehe mich weiter als Spieler" Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (SID) - Teammanager Fabio Capello steht bei den "Three Lions" weiter auf der Kippe, der designierte Nachfolger David Beckham hat dem Werben des englischen Verbandes FA allerdings eine Absage erteilt. "Auch wenn es mir schmeichelt, dass ich als Trainer im Gespräch bin, sehe ich mich weiterhin als Spieler und will den Trainer unterstützen. Ich werde immer für mein Land zur Verfügung stehen", sagte der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler yahoo.com.

Wegen eines Achillessehnenrisses konnte Beckham das frühe Ausscheiden des Fußball-Mutterlands bei der WM in Südafrika im Achtelfinale gegen Deutschland (1:4) nur hilflos als Maskottchen von der Bank aus verfolgen. Diese Rolle war für den Glamour-Boy offenbar äußerst gewöhnungsbedürftig. "Es war anders, und manchmal wäre ich am liebsten auf das Feld gelaufen und hätte mitgespielt. Es war zeitweise frustrierend, vor allem weil ich wusste, was die Spieler zu leisten imstande sind", sagte Beckham.

Damit geht das Rätselraten um die Zukunft von Capello, der beim Weltmeister von 1966 als Teammanager noch bis zur EURO 2012 in Polen und der Ukraine unter Vertrag steht, in die nächste Runde. Da das Thema Beckham zumindest bis zur kommenden Europameisterschaft wohl zu den Akten gelegt scheint, wird in England nun wieder mit dem Namen Jürgen Klinsmann spekuliert. Der ehemalige Bundestrainer ist auf der Insel seit seiner Zeit bei Tottenham Hotspur Mitte der 90er Jahre sehr beliebt, steht zudem in Kontakt zu früheren englischen Größen wie beispielsweise Stuart Pearce. Pearce ist bereits seit 2008 Co-Trainer unter Capello.

Der Italiener erhielt am Freitag allerdings einmal mehr Rückendeckung von der FA. Nach Phil Gartside äußerte sich in David Sheepshanks ein zweites Vorstandsmitglied des englischen Verbandes. "Fabio Capello ist großartig und einer der besten Trainer der Welt. Vor einem Monat war jeder auf seiner Seite. Ein Spiel kann nicht alles auf den Kopf stellen. Es gibt keinen Grund, jetzt irgendetwas über das Knie zu rechen", sagte FA-Vorstand Sheepshanks.

England-Spieler pro Capello

Neben Gartside und Sheepshanks sprechen sich auch die Spieler der "Three Lions" dafür aus, dass Capello seinen Vertrag bis 2012 erfüllt. "Dass wir bei der WM gegen Deutschland ausgescheiden sind lag nicht am Trainer, es lag alleine an uns. Er hat einen guten Job gemacht", sagte Kapitän Steven Gerrard. Angreifer Jermain Defoe meinte: "Trotz aller Gerüchte. Ich bin mir sehr sicher, dass die Mannschaft weiter hinter ihm steht. Jeder Teammanager hat seine Eigenarten. Aber wir wissen, dass man mit Capello Trophäen gewinnen kann."

Capello hält ohnenhin mit aller Macht an seinem Job als Englands Teammanager fest. Ein Rücktritt kommt für den Italiener, dessen Zukunft sich in der kommenden Woche entscheiden soll, nicht infrage. "Ich werde nicht zurücktreten. Ganz bestimmt nicht. Ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall weiter Teammanager von England bleiben", sagte der 64-Jährige.