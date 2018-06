Kapstadt (SID) - Genug gestichelt und provoziert: Auf die junge deutsche Nationalmannschaft wartet bei der WM die Stunde der Wahrheit. "Unsere Vorfreude auf das Spiel ist riesig. Wir wollen, dass es endlich losgeht. Ich liebe solche Spiele wie gegen England oder Argentinien, das ist auch für mich eine große Herausforderung, mich mit den Besten der Welt zu messen", sagte Bundestrainer Joachim Löw vor dem WM-Viertelfinale am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Sky live) in Kapstadt gegen Titelfavorit Argentinien.

Mit einem Sieg wollen Lahm, Özil, Schweinsteiger und Co. ihre Mission "4. Stern" erfolgreich fortsetzen. Zur "besonderen Motivation" vor dem brisanten Klassiker zeigte Löw seinen Stars im fernen Südafrika Bilder von jubelnden Fans in der Heimat.

Die will der Vize-Europameister auch am Samstag nicht enttäuschen. "Argentinien soll nicht das Ende sein" kündigte Miroslav Klose, der sein 100. Länderspiel bestreiten wird, vor dem Duell gegen die von Diego Maradona betreuten Argentinier selbstbewusst an und ergänzte: "Es ist nicht einfach. Allerdings ist ab jetzt alles möglich. Frei nach Louis van Gaal: Tod oder Gladiolen."

Motiviertes DFB-Team

Auch Löw stellte bei allem Respekt vor den Argentiniern, "die für mich der WM-Favorit schlechthin sind", Zuversicht zur Schau: "Wir alle wissen, dass es weitergehen kann. Wir sind unter den letzten Acht - und wollen und können unter die letzten Vier kommen." Erfahrung spiele dabei "nicht immer die entscheidende Rolle. Wir können sie auch mit dieser jungen Mannschaft schlagen", ergänzte der Bundestrainer. Außerdem sei seine Mannschaft "bis in Haarspitzen" motiviert: "Wir werden nicht zitternd in der Kabine sitzen und hoffen, dass der Schiedsrichter nicht anpfeift."

Während in den vergangenen Tagen die Giptpfeile hin- und hergeflogen waren und vor allem Vize-Kapitän Bastian Schweinsteiger die Stimmung zusätzlich angeheizt hatte, bemühte sich Löw am Freitag sichtlich, die Wogen zu glätten und das Sportliche in den Vordergrund zu rücken. Sogar die Rauferei im Anschluss an das WM-Viertelfinale 2006 (4:2 i.E.) spielte der Bundestrainer herunter.

"Ich habe das Spiel vor vier Jahren in keiner Phase unfair oder brutal gesehen. Es war hart umkämpft, aber nie geprägt von Unfairness. Dass Argentinien sehr leidenschaftlich, emotional, körperbetont und einsatzfreudig spielt, entspricht ihrer Mentalität. Darauf müssen wir uns einstellen", sagte Löw.