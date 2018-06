Inhalt Seite 1 — Capello bleibt Englands Teammanager Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (SID) - Nach der Absage von David Beckham bleibt Fabio Capello Teammanager der englischen Nationalmannschaft: Trotz des Desasters bei der Fußball-WM in Südafrika soll der 64-jährige Italiener seinen Vertrag bei den Three Lions bis zur EURO 2012 in Polen und der Ukraine erfüllen. Das erklärte der englische Verband FA am Freitag, fünf Tage nach dem Achtelfinal-Aus der Engländer gegen Deutschland (1:4).

Nachdem Glamour-Boy Beckham kein Interesse an der Nachfolge von Capello gezeigt hatte, ging es am Freitag ganz schnell. Der für die Three Lions zuständige "Club England" entschied sich einstimmig für Capello. "Die Leistungen der Mannschaft in Südafrika haben uns alle extrem enttäuscht. Und es war uns wichtig, dass wir zunächst zur Ruhe kommen und uns etwas Zeit nehmen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Aber wir sind überzeugt: Fabio ist der Beste für den Job", sagte der "Club England"-Vorsitzende Sir David Richards.

Trennung hätte englischen Verband 13,8 Millionen Euro gekostet

Eine Trennung von Capello wäre die FA ohnehin teuer zu stehen kommen. Der Italiener kassiert umgerechnet 7,3 Millionen Euro im Jahr, die bei einer Entlassung zu zahlende Abfindung hätte 13,8 Millionen Euro betragen.

Capello zeigte sich erleichtert, dass er nach dem bitteren K.o. in Südafrika auf dem Weg zur Europameisterschaft eine zweite Chance erhält. "Ich bin sehr stolz, Teammanager Englands zu sein. Ich bin fest entschlossen, große Erfolge mit der Mannschaft zu feiern. Die Enttäuschung der WM ist für mich die Motivation für eine erfolgreiche EM", sagte Capello, der kaum noch damit rechnen konnte, dass er seinen Vertrag beim Weltmeister von 1966 erfüllen darf.

Beckham sagt ab

Doch im Mutterland des Fußballs drehte sich der Wind innerhalb nur weniger Stunden. Erst am Morgen hatte der designierte Nachfolger Beckham dem Werben des englischen Verbandes FA eine Absage erteilt. "Auch wenn es mir schmeichelt, dass ich als Trainer im Gespräch bin, sehe ich mich weiterhin als Spieler und will den Trainer unterstützen. Ich werde immer für mein Land zur Verfügung stehen", sagte der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler yahoo.com.