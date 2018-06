München (SID) - Sportdirektor Christian Nerlinger sieht den FC Bayern München in einer guten Ausgangsposition für die kommende Saison. "Die Vorbereitung ist natürlich nicht ideal", sagte er im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters am Gardasee, betonte aber auch: "Ich sehe uns als Topfavorit auf Meisterschaft und Pokal und im engeren Favoritenkreis, was die Champions League angeht."

Trainer Louis van Gaal hatte zuletzt deutlich gemacht, dass ihm die verspätete Rückkehr der WM-Teilnehmer nicht ins Konzept passe. die Vorbereitung auf die neue Saison erschwere. "Ich bedauere das, weil ich keine gute Vorbereitung machen kann. Das ist schwierig für mich und auch für die WM-Spieler."