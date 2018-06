Inhalt Seite 1 — Löw lässt Kapitänsfrage weiter offen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (SID) - Nach seiner Vertragsverlängerung beim DFB hat Bundestrainer Joachim Löw die Frage um die Besetzung des Nationalmannschaftskapitäns weiter offen gelassen. Der 50-Jährige lässt sich in der Personalentscheidung Zeit bis kurz vor dem nächsten Länderspiel am 11. August gegen Dänemark.

"Ich habe Philipp Lahms Wunsch vernommen. Das ist auch legitim. Ich habe aber von ihm und auch von Michael Ballack gehört, dass es eine Entscheidung des Bundestrainers ist", sagte der 50-Jährige am Dienstag.

"Die Entscheidung liegt selbstverständlich bei mir, ich habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Ich werde mit beiden zu gegebener Zeit das Gespräch suchen. Das wird aber erst kurz vor dem Dänemark-Spiel sein", fügte Löw hinzu.

Der frühere Weltmeister-Teamchef Franz Beckenbauer sprach sich unterdessen für Ballack als Spielführer der Nationalmannschaft aus: "Klar ist doch, dass der Michael der Kapitän ist und bleibt, wenn er wieder spielt", sagte Beckenbauer im Interview mit dem Hamburger Abendblatt.

Löw zeigt sich einsichtig

In der Kritik der Bundesligaklubs bezüglich des anstehenden Tests der Nationalmannschaft gegen die Dänen hat Löw indes sein Entgegenkommen signalisiert. "Ich sehe die grundsätzliche Problematik im sehr dichten Terminkalender. Die Spieler, die acht, neun Wochen im Einsatz waren, steigen erst Anfang August wieder ein und hinken in der Vorbereitung hinterher", sagte Löw nach seiner Vertragsverlängerung und kündigte an: "Vor der Nominierung werde ich mit allen Trainern sprechen. Ich muss mir Gedanken machen, was Sinn ergibt."

Allen voran Rekordmeister Bayern München hatte beklagt, dass die WM-Spieler nach nur wenigen Tagen im Training schon wieder für das erste Länderspiel der Saison in Kopenhagen abgestellt werden müssten. Trainer Louis van Gaal hatte gar einen Boykott ins Gespräch gebracht. Sportdirektor Christian Nerlinger hatte eine Pause für die WM-Teilnehmer gefordert: "Wir stellen uns das so vor, dass er die Spieler mitnimmt, die eine ordentliche Vorbereitung hatten."