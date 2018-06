Berlin (SID) - Ein Ruderboot befördert die Olympische Flamme der ersten Jugend-Sommerspiele am Samstag in Berlin zum Olympic Youth Day über die Spree ans Brandenburger Tor. Nach der Ankunft am Flughafen Tegel bildet der Seeweg duch die Hauptstadt vorbei an Kanzleramt und Reichstag einen Höhepunkt der Reise des Feuers.

Vor dem Brandenburger Tor darf sich die Flamme ab 13.30 Uhr in einem Kessel ausbreiten und soll auf die Jugend-Sommerspiele in Singapur (14. bis 26. August) einstimmen. Da in Berlin die zentrale Vorfeier Europas stattfindet, werden Vertreter von zwölf europäischen Nationalen Olympischen Komitees erwartet.

"Die Jugendspiele sind eine Möglichkeit, die Nachwuchsathleten näher an den olympischen Sport heranzuführen", sagte Präsident Thomas Bach vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) am Dienstag in Beisein von Ng Ser Miang, Chef des Organisationskomitees der Jugendspiele.

Nowitzki und Lange als Fahnenträger

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und Bob-Olympiasieger Andre Lange werden als deutsche Fahnenträger von Olympia in Peking und Vancouver die 70-köpfige deutsche Mannschaft auf die Reise schicken. Das deutsche Team wird in 20 von 26 Sportarten vertreten sein.

Insgesamt stehen in Singapur 201 Entscheidungen an, vergeben werden wie bei den "Großen" Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. 3600 Athletinnen und Athleten sind am Start.