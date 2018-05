Inhalt Seite 1 — Ermittlungsverfahren gegen Ribery eingeleitet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris (SID) - Für Bayern Münchens französischen Superstar Franck Ribery wird die Rotlicht-Affäre immer brenzliger. Die französische Justiz leitete am Dienstag offiziell Ermittlungsverfahren gegen den Mittelfeldspieler des deutschen Meisters und Stürmer Karim Benzema von Real Madrid wegen "Kontaktanbahnung zu einer minderjährigen Prostituierten" ein.

Für Riberys Anwältin Sophie Bottai spiegelt das Verfahren im Zuge der Ermittlungen gegen einen Prostitutionsring nur die Enttäuschung der Franzosen über den desaströsen Auftritt von Ribery und Co. bei der WM in Südafrika wider: "Es gibt keine Beweise. Seit seiner vorherigen Befragung hat sich nichts Neues ergeben. Das einzig Neue seitdem ist nur, dass die WM vorbei ist und die Franzosen schlimm gespielt haben", sagte die Juristin.

Keine Stellungnahme von Bayern

Vor dem Beschluss des Gerichtes, das auch gegen Riberys 22 Jahre alten Schwager Ermittlungen eröffnete, hatte sich Münchens Dribbelkünstler stundenlang in Polizeigewahrsam befunden. Die Sittenpolizei befragte Ribery über sechs Stunden und ließ den Star-Kicker danach in einem Polizeifahrzeug zum Untersuchungsrichter fahren. Nach der Verfahrenseröffnung durch Richter Andre Dando wurde Ribery wieder auf freien Fuß gelassen. Von Riberys Verein war am Dienstagabend zunächst keine Stellungnahme zu den Entwicklungen in Frankreich zu erhalten.

Die französischen Behörden ermitteln gegen einen Nachtklub an den Champs Elysees in Paris. Das Etablissement soll gut betuchten Kunden Zugang zu minderjährigen Prostituierten verschafft haben. Eine Frau hat bereits gestanden, eine Beziehung mit Ribery und Benzema gehabt zu haben, als sie noch nicht volljährig war. Sie sagte auch aus, die Spieler hätten von der Minderjährigkeit nichts gewusst.

Dreijährige Gefängnisstrafe droht

Bottai stellte klar, ihr Mandant habe bei seinen schon eingestandenen Kontakten zur Prostituierten keine Ahnung gehabt, dass die junge Frau unter 18 Jahre alt war. Für den gegenteiligen Fall droht den Spielern eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und eine Geldstrafe von 45.000 Euro. "Die Frau hat ihnen gesagt, dass sie alt genug wäre und war auch entsprechend gestylt", sagte Bottai.