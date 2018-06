Inhalt Seite 1 — Erstmals keine Medaille für deutsche Fechter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leipzig (SID) - Als der Traum von einer EM-Medaille beendet war, mussten die Fecht-Olympiasieger erst einmal ihre angeschlagenen Körper pflegen: Benjamin Kleibrink konnte die Platzierungsgefechte des deutschen Florett-Teams nur noch mit einem Eisbeutel an seiner linken Hand verfolgen. Die von Knieproblemen geplagte Degen-Spezialistin Britta Heidemann schlich von der Planche und die ebenfalls gehandicapte Europameisterin Imke Duplitzer humpelte in die Katakomben.

Am fünften Tag der Heim-EM in Leipzig blieben die deutschen Fechter erstmals ohne Medaille, scheiterten dabei aber nicht nur an ihren Gegnern, sondern auch an ihren Körpern. Das deutsche Degen-Team schrammte mit Heidemann (Leverkusen), Duplitzer (Bonn), Monika Sozanska, Ricarda Multerer (beide Heidenheim) mit Platz vier knapp an einer Medaille vorbei, die Florett-Herren verloren im Viertelfinale gegen Großbritannien.

"Der Geist war willig, aber das Fleisch schwach", sagte Duplitzer nach der 35:45-Niederlage gegen Olympiasieger Frankreich im Kampf um Platz drei: "Wenn fast die gesamte Mannschaft verletzt ist, ist der Tag natürlich Essig. Dann versucht man sich eben durchzukämpfen."

"Ich bin sehr enttäuscht"

Sportdirektor Manfred Kaspar schränkte jedoch ein. "Gegen Frankreich kann man allerdings auch verlieren, wenn alle topfit sind", sagte er: "Allerdings waren sie wirklich deutlich eingeschränkt. Insgesamt ist das aber kein Beinbruch." Bisher holten die deutschen Fechter in Leipzig fünf Medaillen.

Das deutsche Degen-Quartett hatte bereits im Halbfinale ein bitteres Deja-vu erlebt: Wie schon bei der WM 2009 in Antalya unterlagen die Degenfechterinnen in der Runde der letzten vier dem späteren Europameister Polen im Sudden Death 26:27 und mussten damit ihren Traum von der ersehnten Goldmedaille begraben.

Heidemann zeigte sich bereits nach der Niederlage gegen Polen äußerst niedergeschlagen: "Ich bin sehr enttäuscht, weil wir nicht das erste Mal so knapp am Finale gescheitert sind."