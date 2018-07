Hamburg (SID) - Profiboxer Juan-Carlos Gomez kehrt zur Universum Box-Promotion zurück. Der 35 Jahre alte Schwergewichtler aus Kuba soll bereits am 31. Juli beim Kampfabend in Hamburg in den Ring steigen. Gomez hatte in den letzten fünf Jahren für den Arena Boxstall des türkischen Promoters Ahmet Öner gekämpft.

"Ich hatte einige Probleme mit meinem alten Promoter, da habe ich meinen ersten Promoter angerufen", sagte der Ex-Weltmeister im Schwergewicht.