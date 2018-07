Inhalt Seite 1 — Hoeneß sieht rosige Zeiten für deutschen Fußball Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (SID) - Uli Hoeneß glaubt an eine goldene Zukunft des deutschen Fußballs. "In den 70ern waren wir mal dominant mit Bayern, Gladbach und der Nationalelf. Ich könnte mir ein ähnliches Szenario vorstellen - nur heute sogar auf einer breiteren Basis, mit mehr deutschen Vereinen an Europas Spitze", sagte der Präsident des deutschen Meisters Bayern München im Interview mit dem Münchner Merkur (Donnerstag-Ausgabe).

Hoeneß sieht für die Erfolge in erster Linie die guten Strukturen, die Nachwuchsarbeit und die solide Finanzierung verantwortlich. "Die Italiener sind total stehen geblieben, und die Engländer nicht weitergekommen. Das hat damit zu tun, dass auf Schlüsselpositionen kein Einheimischer mehr spielt. Diese katastrophale Entwicklung wird dann bei so einer WM deutlich", erklärte Hoeneß und fügte an: "In Deutschland wurden nach den Erfahrungen EM 2000 und 2004 die richtigen Schlüsse gezogen."

Der Weltmeister von 1974 lobte die Personalentscheidungen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB): "Mit Matthias Sammer ist ein fleißiger, klar strukturierter Mann an die Spitze der Nachwuchsarbeit gekommen, der viele Impulse gibt. Oliver Bierhoff hat bei dieser WM ebenfalls einen hervorragenden Job gemacht. Das Gebilde deutscher Fußball steht momentan sehr gut da - vor allem auch perspektivisch gesehen."

Bundesligavereine stehen finanziell gut da

Allerdings warnte der Bayern-Präsident davor, schon von einer Ära zu sprechen. Die Entwicklung sei sechs Wochen alt. Eine gewisse Ebene zu erreichen, sei nicht so schwer. Das habe diese Elf geschafft. Früher hätten die Deutschen gewonnen, weil sie ihre Gegner niederringen konnten. Diesmal hätten sie England und Argentinien spielerisch auseinandergenommen. Aber oben auf diesem Niveau jetzt Maßstäbe zu setzen, darum gehe es, so Hoeneß.

Auch die Zukunft der Bundesligaklubs sieht Hoeneß sehr positiv. "Im Vereinsfußball soll das Financial Fairplay kommen. Die deutschen Klubs könnten die Richtlinien der UEFA schon heute erfüllen - fast alle ausländischen Top-Klubs sind dazu nicht in der Lage. Wenn die UEFA das ernst meint, müsste der deutsche Fußball vor einer blühenden Zukunft stehen", sagte der ehemalige Nationalspieler.

Viele Bundesligisten würden gute Arbeit leisten und seien finanziell besser aufgestellt als die Konkurrenz. Wenn er jetzt höre, dass sogar der FC Barcelona wirtschaftliche Schwierigkeiten habe, und wenn er Manchester United sehe, die hätten 700 Millionen Schulden, sagte der langjährige Bayern-Manager.