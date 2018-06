London (SID) - Der englische Meister FC Chelsea muss ohne seinen Torhüter Petr Cech in die Saison starten. Der tschechische Nationalspieler hat sich nach Angaben des Vereins am Dienstag im Training einen Muskelriss in der rechten Wade zugezogen und wird voraussichtlich einen Monat ausfallen.

Für das erste Saisonspiel am 14. August an der Stamford Bridge gegen West Bromwich Albion wird der 28-Jährige definitiv nicht zur Verfügung stehen. Eine Woche später spielt der Doublegewinner bei Wigan Athletic.

Als Ersatz für den Welttorhüter des Jahres 2005 stehen Trainer Carlo Ancelotti der portugiesische Routinier Henrique Hilario oder Ross Turnbull zur Verfügung.