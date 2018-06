Berlin (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den kanadischen Stürmer Sean Bentivoglio verpflichtet. Der 24-Jährige erhält beim Vizemeister einen Einjahres-Vertrag.

Bentivoglio stand in den drei vergangenen Spielzeiten bei den Bridgeport Sound Tigers, Farmteam des NHL-Klubs New York Islanders, unter Vertrag. Für das Team aus der American Hockey League (AHL) hat Bentivoglio in 226 Spielen 41 Tore und 68 Assist verbucht. Im Trikot der Islanders kam der Linksschütze nur ein einziges Mal zum Einsatz.

"Sean ist ein harter Arbeiter, der über 60 Minuten auf Hochtouren läuft. Er hat sich in Nordamerika den Ruf als hervorragender Penalty-Killer erarbeitet. Durch seinen nimmermüden Einsatz ist er ein ständiger Unruheherd, der auch im Forechecking viele Scheiben erobert. Wir werden jede Menge Freude an ihm haben, davon bin ich absolut überzeugt", kommentierte Panther-Cheftrainer Larry Mitchell die Verpflichtung.