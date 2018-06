München (SID) - Die Sex-Affäre könnte für Bayern Münchens Mittelfeldstar Franck Ribery auch in Deutschland Folgen haben. Die Staatsanwaltschaft München bestätigte am heutigen Donnerstag dem Sport-Informations-Dienst (SID) eine Vorprüfung des Falles. "Wir schauen uns derzeit den Vorgang an, ob ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist", sagte Barbara Stockinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, dem SID.