Laguna Seca (SID) - Ex-Weltmeister Casey Stoner (Australien) war der Schnellste im Training der MotoGP-Klasse zum Großen Preis der USA im kalifornischen Laguna Seca. Der Ducati-Pilot verwies den WM-Spitzenreiter Jorge Lorenzo (Spanien/Yamaha) auf den zweiten Platz.

Der neunmalige Weltmeister Valentino Rossi (Italien/Yamaha), der vor einer Woche auf dem Sachsenring sein Comeback nach rund sechswöchiger Verletzungspause gegeben hatte, landete mit einem Rückstand von knapp einer Sekunde auf Rang sechs. Rossi belegt Position sechs in der WM-Wertung und hat angesichts des großen Abstandes zu Lorenzo keine realistischen Titelchancen mehr.

In Laguna Seca ist nur die MotoGP-Klasse am Start; es ist der neunte WM-Lauf der Königsklasse. Alle anderen Hubraumklassen pausieren an diesem Wochenende.