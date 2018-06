Inhalt Seite 1 — U20-Frauen erwarten Härtetest gegen Nordkorea Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bochum (SID) - Das nächste Kapitel des Sommermärchens könnte ein echter Krimi werden: Nach den souveränen Vorstellungen in der Vorrunde müssen die U20-Fußballerinnen auf dem Weg zum Titel bei der Heim-WM im Viertelfinale am heutigen Samstag (18.00 Uhr, Eurosport live) in Bochum in Nordkorea einen der unangenehmsten Gegner bezwingen. Entsprechend groß ist der Respekt. "Das wird ein echter Prüfstein für uns", sagt DFB-Trainerin Maren Meinert.

Die U20-Weltmeisterinnen von 2006 und Finalisten der Endrunde 2008 beschreibt die 36-Jährige als "sehr diszipliniert, ballsicher und körperlich robust". Dennoch werde ihre Mannschaft selbstbewusst in das Spiel gehen: "Schließlich haben wir als einzige Mannschaft die Vorrunde mit drei Siegen abgeschlossen und mit elf Treffern die meisten Tore erzielt."

Statistik spricht für Gegentor

Spielführerin Marina Hegering erwartet von ihrem Team dennoch eine Leistungssteigerung. Im ersten K.o.-Spiel soll endlich die Null stehen. "Wir müssen aufmerksamer werden, noch konzentrierter sein, vor allem auch bei Standardsituationen", sagt die 20 Jahre alte Mittelfeldspielerin. Die Statistik lässt aber nicht hoffen: In ihren bislang 15 Spielen bei U20-Weltmeisterschaften haben die Nordkoreanerinnen immer mindestens einen Treffer erzielt.

Neben der Unterstützung von über 22.000 Zuschauern im Bochumer Ruhrstadion hofft das deutsche Team wieder auf den Torhunger von Alexandra Popp. Mit sechs Treffern führt die 19-Jährige vom FCR Duisburg die Torjägerliste der WM an. Nordkorea erhält auf den Rängen prominente Unterstützung: Nationalheld Jong Tae-Se, Neuzugang beim VfL Bochum mit dem Spitznamen "Wayne Rooney Asiens", wird seine Landsfrauen auf der Tribüne anfeuern.

Qual der Wahl im Kader

Weil man bei der Generalprobe zur Frauen-WM im nächsten Jahr nichts dem Zufall überlassen will, nahmen die DFB-Scouts den Gegner genau unter die Lupe. "Sie zeigen ein äußerst unangenehmes Zweikampfverhalten, die sind immer wieder da, geradezu lästig, es ist einfach schwer, sie abzuschütteln", sagte Ulrike Ballweg, Assistenzcoach von A-Nationaltrainerin Silvia Neid.