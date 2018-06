Nürnberg (SID) - Sean Blanchard spielt in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Nürnberg Ice Tigers. Der 32 Jahre alte kanadische Verteidiger wechselt von den Frankfurt Lions zu den Franken und ist Ersatz für Jim Fahey, der aus privaten Gründen um die Auflösung seines Vertrages gebeten hatte.

"Sean ist ein sehr erfahrener Verteidiger, der defensiv sehr gut steht und hart checken kann. Er kann allerdings auch Offensivakzente setzen", erklärte Tigers-Manager Lorenz Funk. Blanchard spielt seit 2007 in der DEL und absolvierte bislang 172 Spiele in der höchsten deutschen Liga. In der vergangenen Saison schoss er fünf Tore für die Lions und steuerte 18 Assists bei.