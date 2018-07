Seoul (SID) - Die deutschen U20-Handballerinnen haben den Sprung ins Halbfinale bei der WM in Südkorea verpasst. Das Team des Trainergespanns Andreas Schwabe/Kathrin Blacha verlor das zweite Hauptrundenspiel gegen die Gastgeberinnen in Seoul 22:24 (12:11). "Wir haben uns selbst geschlagen. Kämpferisch war das top. Aber es ist bedauerlich, dass wir nicht mehr daraus gemacht haben", sagte Schwabe.

Mit 4:4 Punkten kann der EM-Vierte die in der Hauptrunden-Gruppe I führenden Teams aus Norwegen und Südkorea (beide 8:0) nicht mehr von den Plätzen verdrängen, die den Sprung ins Halbfinale garantieren. Im letzten Zwischenrundenspiel trifft die DHB-Auswahl am Dienstag in Seoul auf die Niederlande. Ziel ist nun das Spiel um Platz fünf, das am kommenden Freitag in Gwangju stattfindet.