Inhalt Seite 1 — Bundesliga zwischen Frühform und Formsuche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg (SID) - Rekordmeister Bayern München plagt weiter große Personalnot, Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern gelingt ein starker Achtungserfolg, und Schalke 04 eilt bei seinem Testspiel-Marathon von Etappe zu Etappe: Vier Wochen vor dem Saisonstart pendeln die Klubs der Bundesliga zwischen WM-Nachwehen, Frühform und Formsuche. Gerade für die Bayern verkam die Vorbereitung bisher unverschuldet zur Farce. Daran konnte auch das 5:1 (3:0) am Samstagabend gegen eine Trentino-Auswahl nichts ändern.

Ohne 13 WM-Teilnehmer, den verletzten Hamit Altintop und den werdenden Vater Daniel van Buyten standen Trainer Luis van Gaal zum Abschluss des Trainingslagers im italienischen Riva del Garda nur 15 Spieler zur Verfügung - darunter fünf Amateure sowie Fitnesscoach Marcelo Martins und Sportpsychologe Philipp Laux. Martins kam ab der 72. Minute sogar zum Einsatz. Ersatzkeeper Thomas Kraft lief im zweiten Durchgang als Innenverteidiger auf.

"So eine Vorbereitung ist lächerlich", hatte van Gaal bereits vor dem skurrilen Test gemeckert. Dass Jose Ernesto Sosa, Ivica Olic (jeweils zwei Tore) und Andreas Ottl immerhin für den standesgemäßen Sieg sorgten, ließ den Niederländer kaum gnädiger ins Flugzeug gen München steigen. Beim Regenerationstraining am Sonntag waren zumindest Franck Ribery und Martin Demichelis wieder dabei. Die anderen WM-Fahrer der Bayern stoßen erst Ende des Monats wieder zum Team.

Kaiserslautern in guter Frühform

Während sich für die Münchner die hohe Qualität ihres Kaders derzeit als Bumerang erweist, trägt die Arbeit der letzten Wochen beim FCK bereits erste Früchte. Vor 22.000 Zuschauern gab es einen 1:0 (1:0) gegen den englischen Rekordmeister FC Liverpool. Zu allem Überfluss versenkte Zugang Ilian Micanski den Ball beim einzigen Treffer auch noch mit der Hacke. "Das war ein sehr ordentliches Spiel. Es macht einfach Spaß mitanzusehen, mit welcher Leidenschaft diese Jungs spielen", sagte Trainer Marko Kurz und gab zwei Tage trainingsfrei.

Schalkes Coach Felix Magath war nach dem mühevollen 2:1 (2:1) beim Regionalligsiten RB Leipzig hingegen so gar nicht nach Lob zu Mute - auch wenn Edu und Ivan Rakitic den elften Sieg im zwölften Testspiel herausschossen. "Nach den zehn Tagen im Trainingslager waren einige Spieler mit ihren Gedanken wohl schon zu Hause", sagte Magath, der nur 16 Stunden später schon zum nächsten Test bat. Am Sonntagvormittag gab es ein 5:1 (2:1) bei Grün-Weiß Piesteritz aus der Verbandsliga.

Der Ex-Schalker Heiko Westermann gab derweil ein gelungenes Debüt im Trikot des Hamburger SV. Der Nationalspieler spielte beim 6:0 (3:0) beim Viertliga-Aufsteiger SV Reutte 45 Minuten auf seiner "Lieblingsposition" in der Innenverteidigung und konnte Doppelpacks von Stürmerstar Ruud van Nistelrooy sowie Youngster Heung Min Son bejubeln. Die übrigen Treffer erzielten Paolo Guerrero und Lennard Sowah.