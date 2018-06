Laguna Seca (SID) - MotoGP-Pilot Jorge Lorenzo hat den Großen Preis der USA in Laguna Seca überlegen gewonnen und seine Führung in der WM-Gesamtwertung mit seinem sechsten Saisonsieg weiter ausgebaut. Der italienische Motorrad-Superstar Valentino Rossi wurde beim neunten WM-Lauf hinter Ex-Weltmeister Casey Stoner (Australien) Dritter und holte den ersten Podestplatz nach seiner sechswöchigen Verletzungspause.

Zur Halbzeit der WM-Saison führt Lorenzo (Yamaha) im Gesamtklassement mit 210 Punkten vor seinem spanischen Landsmann Dani Pedrosa (Honda/138), der in Führung liegend stürzte. Der Sachsenring-Sieger konnte das Rennen nicht fortsetzen. Der neunmalige Weltmeister Rossi (90) verbesserte sich in der Gesamtwertung auf den fünften Platz, liegt aber bereits 120 Punkte hinter seinem Teamkollegen Lorenzo und hat immer weniger Hoffnung auf die erfolgreiche Titelverteidigung.

In Laguna Seca war nur die MotoGP am Start, alle anderen Hubraumklassen pausierten. Der nächste Grand Prix findet am 15. August im tschechischen Brünn statt.