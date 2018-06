Nürburg (SID) - Die Formel 1 wird 2011 definitiv auf dem Nürburgring starten. "Dass das Rennen stattfindet, steht außer Frage", erklärte die Nürburgring Automotive GmbH und startete am Dienstag den Vorverkauf. Dieser laufe lediglich in Bezug auf das noch offene Datum "unter Vorbehalt", teilten die Veranstalter mit und beendeten damit Spekulationen, das Rennen in der Eifel sei gefährdet.

Der Nürburging ist gemäß des Wechsels der deutschen Traditionsstrecken im nächsten Jahr wieder an der Reihe, danach läuft der Vertrag aus. Auf dem Hockenheimring hatte die Formel 1 am Sonntag gastiert.