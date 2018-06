New York (SID) - Die New York Rangers aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben den russischen Stürmer Alexander Frolow verpflichtet. Der 28-Jährige, der im vergangenen Jahr mit der Sbornaja Weltmeister wurde und im Mai bei der WM in Deutschland Silber gewann, soll beim viermaligen Stanley-Cup-Sieger nach Medieninformationen einen mit drei Millionen Dollar (umgerechnet 2,3 Millionen Euro) dotierten Einjahres-Vertrag erhalten.

Frolow hat in der NHL seit 2002 für die Los Angeles Kings gespielt und wurde im Sommer nach Ablauf seines Vertrages zum Free Agent. In fünf seiner sieben NHL-Spielzeiten erzielte Frolow mehr als 20 Tore, in der letzten Saison verbuchte der Außenstürmer in 81 Spielen 19 Treffer und 32 Assists.