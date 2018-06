Broken (SID) - Die deutschen Basketballerinnen sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gewann zum Auftakt einer Länderspielserie in Borken gegen die Niederlande 65:57 (36:23). Beste Werferin in der Mannschaft von Bundestrainer Imre Szittya war die Marburgerin Margret Skuballa mit zwölf Punkten.

Am Mittwoch (19.30) treffen beide Teams in Nijmegen erneut aufeinander. Drei Tage später (Samstag/19.00 Uhr) tritt die DBB-Mannschaft in Mettmann gegen Belgien an.