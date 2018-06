Inhalt Seite 1 — Seeger Vierte bei Russlands Triumph Seite 2 Auf einer Seite lesen

Barcelona (SID) - Deftige Rüffel in der Stunde des Triumphes: Dem größten Erfolg ihrer Karriere in der Hitzeschlacht von Barcelona ließ Melanie Seeger harsche Kritik folgen. "Mir wurde nach dem Babyjahr 2009 für ein Jahr die Sporthilfe gestrichen. Und dann hielt es der DLV nicht für nötig, meinen Trainer Michael Klabuhn zur EM mitzunehmen. Er wäre mir hier wichtig gewesen. Niemand hat an mich geglaubt, darum wollte ich es hier allen zeigen", grantelte die 33 Jahre alte Potsdamerin, die Bronze im 20-km-Gehen nur um elf Sekunden verpasste.

Bei Temperaturen von über 30 Grad erreichte Seeger am zweiten EM-Tag beim russischen Dreifach-Erfolg als Vierte die bisher beste deutsche Platzierung in ihrer Disziplin bei einer internationalen Meisterschaft. Nur in der Halle war Beate Gummelt (Berlin) als Welt- und Europameisterin 1989-1991 erfolgreicher als die Olympia-Fünfte von Athen 2004.

Seeger: "Das Rennen meines Lebens"

"Auf Platz sechs hatte ich gehofft. Dieser vierte Platz fühlt sich an wie eine Medaille. Das war das Rennen meines Lebens", sagte Melanie Seeger und versprach: "Bei Olympia 2012 in London will ich mein großes Ding machen."

Die Grundschulpädagogin hatte im Vorjahr wegen der Geburt ihrer Tochter bei der Heim-WM in Berlin gefehlt. "Helena und mein Freund sind jetzt in Belgien. Nur meine Familie und mein Trainer haben an diesen Erfolg geglaubt. Ich wollte beweisen, dass ich es noch kann", sagte die Brandenburgerin, die bei der EM 2006 in Göteborg auf Platz zehn gelandet war.

Russische Troika deutlich überlegen

Melanie Seeger, die nach Olympia 1988 mit einer Freundin zum "Schnuppertraining" gegangen war und dann bei diesem Sport hängen blieb, war 2001 schon WM-Siebte in der von Europäerinnen beherrschten Disziplin gewesen. In Barcelona kämpfte sie nach ihrem Lebensmotto "niemals aufgeben" bis zum Schluss und überholte vor dem Ziel noch die Spanierin Beatriz Pascual.