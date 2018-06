Madrid (SID) - Schlechtes Gewissen oder einfach nur großer Ehrgeiz: Fußball-Star Cristiano Ronaldo ist nach seinem enttäuschenden WM-Auftritt vier Tage früher als vereinbart ins Mannschaftstraining von Real Madrid eingestiegen. Der 25 Jahre alte Portugiese absolvierte am Dienstag das volle Übungsprogramm und führte zudem ein langes Gespräch mit Reals neuem Coach Jose Mourinho.

Eigentlich hätte Ronaldo erst am kommenden Samstag wieder das Training aufnehmen müssen. Mit Portugal war der 94-Millionen-Euro-Mann bei der WM in Südafrika im Achtelfinale am späteren Weltmeister Spanien (0:1) gescheitert. Ronaldo hatte nach dem Abpfiff für einen Eklat gesorgt, als er vor den Augen eines Millionenpublikums demonstrativ vor eine Kamera spuckte und zudem Nationaltrainer Carlos Queiroz kritisierte.

Während seines Urlaubs war außerdem bekannt geworden, dass Ronaldo Vater eines Sohnes geworden ist. Über die Identität der Mutter wollte der frühere Star von Manchester United keine Angaben machen. Es gibt Gerüchte, wonach eine Kellnerin aus den USA das Kind Ronaldos auf die Welt gebracht haben soll.