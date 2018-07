Inhalt Seite 1 — "Ein besonderer Tag" für Raul Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (SID) - In den vergangenen 16 Jahren hatte Raul Gonzalez Blanco maßgeblichen Anteil an den Erfolgen von Real Madrid. Nun stürmt der 33-Jährige jedoch nicht mehr für die "Königlichen", sondern für die "Königsblauen" aus Gelsenkirchen. Bei seiner Präsentation stellte sich der Schalker Neuzugang den Fragen der Presse und erklärte, was den Ausschlag für den Wechsel gab.

Frage: "Was hat den Ausschlag für den Wechsel zu Schalke 04 in die Bundesliga gegeben?"

Raul: "Schalkes Interesse besteht seit Monaten. Es lagen viele Angebote vor, aber Schalke hat die größten Bemühungen für einen Wechsel unternommen. Die Bundesliga war schon immer interessant, sie ist eine der stärksten europäischen Ligen. Es wird attraktiver Fußball geboten. Die Zuschauer wissen das zu schätzen, die Stadien sind voll."

Frage: "Mit welchen Gefühlen kommen Sie nach Gelsenkirchen?"

Raul: "Es ist ein besonderer Tag. Heute gehen 16 Jahre Real Madrid offiziell zu Ende. Ich suche jetzt eine neue Herausforderung bei Schalke. Ich wollte eine Erfahrung im Ausland machen. Ich danke den Fans und Felix Magath für ihr Vertrauen."

Frage: "Mit welchen Zielsetzungen gehen Sie in die Saison?"

Raul: "Unser Ziel sollte es sein, in der Bundesliga um die Meisterschaft mitzukämpfen. In der Champions League wird es schwer, da gibt es viele große Mannschaften. Aber wir wollen die Gruppenphase überstehen. Es wird eine ereignisreiche Saison für Schalke."