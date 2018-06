Budapest (SID) - Das Formel-1-Spektakel im Fürstentum Monaco hat bis 2020 weiter seinen festen Platz im Kalender der Königsklasse. Formel-1-Boss Bernie Eccelstone ließ über seine Firma am Mittwoch im Vorfeld des Ungarn-Grand-Prix am Sonntag in Budapest eine entsprechende Vereinbarung mit den Monegassen bestätigen. Zu finanziellen Einzelheiten der künftigen Kooperation machte Eccelstones Unternehmen keine Angaben.

Dabei war Geld offenbar eines der wichtigsten Themen in den Verhandlungen. "Monaco zahlt nicht genug, aber wir können auch ohne Monte Carlo auskommen und woanders hinziehen", soll Ecclestone Angaben britischer Medien zufolge im vergangenen Frühjahr gesagt haben.