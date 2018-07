Barcelona (SID) - Die Kölnerin Sabrina Mockenhaupt hat die erhoffte EM-Medaille über 10.000 m verpasst. Die 29-Jährige lief im Olympiastadion von Barcelona in 32:06,02 Minuten auf den sechsten Platz und verfehlte das erste Edelmetall für den DLV seit 20 Jahren auf dieser Strecke damit deutlich.

"Das Rennen war wirklich hart, der Wind war extrem. Aber ich bin trotzdem zufrieden, denn es war immerhin mein bestes internationales Ergebnis auf dieser Strecke", sagte die gebürtige Siegerländerin, die auf einen Start über 5000 m am Sonntag verzichtet.

Den Titel holte die für die Türkei startende gebürtige Äthiopierin Elvan Abeylegesse in 31:10,24 Minuten. Platz zwei ging an die Russin Inga Abitowa in 31:22,83 Minuten vor der Portugisin Jessica Augusto in 31:25,77 Minuten.

Mockenhaupt war die drittbeste gebürtige Europäerin - neben Abeylegesse stammen auch die viertplatzierte Niederländerin Hilda Kibet und die Fünfte Meryem Erdogan (Türkei) aus afrikanischen Ländern. "Damit muss ich leben, aber für mich ist dieser sechste Platz deshalb durchaus ein Erfolg", erklärte Mockenhaupt.