Los Angeles (SID) - Der letztjährige Wimbledon-Halbfinalist Rainer Schüttler (Korbach) hat beim ATP-Turnier in Los Angeles das Viertelfinale erreicht. Der 34-Jährige setzte sich in der Runde der letzten 16 nach 2:05 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:4 gegen den Amerikaner Robby Ginepri durch. Schüttler trifft in der nächsten Runde auf den Südafrikaner Kevin Anderson.

Neben Schüttler vertritt Benjamin Becker in Los Angeles die deutschen Farben. Der 29-jährige Saarländer spielt im Achtelfinale in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MESZ) gegen James Blake (USA).