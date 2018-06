Inhalt Seite 1 — Zwanziger stellt sich zur Wiederwahl Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt (SID) - Zuspruch von Ehefrau Inge, Kritik aus der Bundesliga: Ungeachtet der schmutzigen Schiedsrichter-Affäre und drohender Schadensersatzforderungen in sechsstelliger Höhe will Theo Zwanziger Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bleiben. "Die Tendenz ist da", sagte der 65-Jährige dem kicker und bestätigte damit, dass er sich am 21. und 22. Oktober beim DFB-Bundestag in Essen bis 2013 zur Wiederwahl stellen wird.

Die Entscheidung Zwanzigers für eine dritte Amtszeit als Chef des größten Sportfachverbandes der Welt fiel bereits am vergangenen Wochenende. Zwar sprachen sich die Söhne Ralf und Frank auch wegen der weiter schwelenden Affäre Amerell/Kempter bei einer Familientagung in Altendiez gegen eine neuerliche Kandidatur aus, doch Ehefrau Inge weckte in der rheinland-pfälzischen Provinz Zwanzigers Kämpferherz. Am Freitag wird Zwanziger in der Frankfurter DFB-Zentrale den 19 Präsidiumsmitgliedern seinen Entschluss offiziell mitteilen.

Causa Amerell "aus dem Ruder gelaufen"

Vor allem reizt ihn die Aufgabe im Zuge der Frauen-WM 2011 in Deutschland. Zudem sieht er nach den Vertragsverlängerungen mit Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff "eine Grundlage für die nächsten drei Jahre". Allerdings braucht Zwanziger für eine weitere Amtszeit ein starkes Nervenkostüm. Der ehemalige Schiedsrichterbeobachter Manfred Amerell treibt den Juristen weiter in die Enge und stellt sich bereits auf einen weiteren Gang durch die Gerichte ein.

So müssen Zwanziger und das Präsidium am Freitag entscheiden, ob der DFB die Schadensersatzansprüche von Amerell in sechsstelliger Höhe anerkennt. Ansonsten wird Klage gegen den Verband eingereicht. Derzeit ist nicht damit zu rechnen, dass der Verband die Ansprüche bestätigt. "Bis jetzt gab es noch kein Signal vom DFB. Wir warten ab", sagte Amerell-Anwalt Jürgen Langer, der seit Monaten unverhohlen den Rücktritt des DFB-Präsidenten fordert: "Die ganze Angelegenheit ist sowohl dem DFB als auch seinem Präsidenten von Beginn an völlig aus dem Ruder gelaufen."

Auch gegen Kempter strengt Amerell eine Schadensersatzklage in Höhe von 150.000 Euro an. Zwanziger hatte sich in der Affäre frühzeitig auf die Seite Kempters gestellt. Der ehemalige FIFA-Referee ist mittlerweile allerdings vom Verband in die 3. Liga herabgestuft worden. Das Amerell-Lager sieht diese Maßnahme als Beweis dafür, dass Kempters Vorwürfe gegen Amerell nicht glaubwürdig sind.

Kritik und Unterstützung aus der Liga