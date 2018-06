Inhalt Seite 1 — Khedira-Wechsel zu Real nur noch Frage des Geldes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart (SID) - Der Wechsel von Nationalspieler Sami Khedira zum spanischen Rekordmeister Real Madrid ist nur noch eine Frage des Geldes. "Ja, Khedira hat uns mitgeteilt, dass er zu Real will", bestätigte Fredi Bobic, neuer Manager des VfB Stuttgart, am Donnerstag in Bild. Nach der allseits erwarteten Entscheidung des 23 Jahre alten Mittelfeldspieler für einen Wechsel müssen sich die Klubs nun über die Ablösesumme einig werden.

Zum Qualifikationsspiel für die Europa League am Donnerstag beim norwegischen Erstligisten Molde FK reiste Khedira wie geplant nicht mit, doch auch nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub wird sein Weg nicht dauerhaft zurück nach Stuttgart führen. "Es ist richtig, dass er zu Real will. Sie sprechen jetzt mit dem VfB. Wir sind aber auch respektvoll genug, den Stuttgartern nicht vorzugreifen", sagte Khediras Berater Jörg Neubauer in Bild.

VfB und Real nicht weit auseinander

Der VfB aber hat sich mit dem Wechsel längst abgefunden, wie Bobic erneut signalisierte. "So ein Angebot von Real Madrid bekommt man nicht oft. Es ist, glaube ich, auch eine sehr positive Sache für den VfB, wenn ein Spieler zu Real Madrid wechselt. Das zeigt, dass wir hier gute Spieler haben. Es liegt jetzt nur noch an Real und an uns, eine Übereinkunft zu treffen", sagte Bobic im einem Interview mit Sport1.

In der erwähnten Übereinkunft geht es um ein paar Millionen. Der VfB verlangt dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro, wäre mit zwölf Millionen aber wohl auch zufrieden. Real bietet angeblich zwischen acht und zehn Millionen Euro. Khediras Vertrag in Stuttgart liefe noch bis zum Ende der kommenden Saison, danach wäre er ablösefrei. Bei Real soll er, heißt es in den spanischen Medien, einen Fünfjahresvertrag und ein Gehalt von 2,5 Millionen Euro netto bekommen.

"Es ist natürlich sehr schade, so einen Spieler wie Khedira zu verlieren. Das gilt vor allem auch für seine Persönlichkeit", sagte Bobic, betonte aber, dass der VfB für eine Zukunft ohne Khedira ganz gut gerüstet sei. "Vom Sportlichen her", sagte der Manager, "können wir den Verlust einigermaßen auffangen." Die Nationalspieler Zdravko Kuzmanovic, Christian Träsch und Christian Gentner stünden für die Position des "Sechsers" zur Verfügung.

