Barcelona (SID) - Beide deutschen Hürdensprinter haben am 3. Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Barcelona das Halbfinale am Freitag erreicht. Der deutsche Meister Martin Bühler (Offenburg) wurde Vorlauf-Vierter in 13,62 Sekunden, der bei den deutschen Meisterschaften als Favorit gestürzte Alexander John (Leipzig) kam ebenfalls als Vierter seines Laufes in 13,61 weiter.