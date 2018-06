Gwangju (SID) - Die deutschen U20-Handballerinnen haben die WM in Südkorea auf Rang sieben beendet. Die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) besiegte Schweden im Platzierungsspiel in Gwangju mit 31:30 (16:16). "Wir haben eine ganz große Moral gezeigt und uns das Spiel zurückgeholt", sagte Junioren-Bundestrainer Andreas Schwabe angesichts eines 26:28-Rückstandes in der 52. Minute.