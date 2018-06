Kassel (SID) - Schwimm-Bundestrainer Dirk Lange setzt in der Vorbereitung auf die Europameisterschaften in Budapest (4. bis 15. August) auf unterschiedliche Trainingslager. Der 27-köpfige Kader des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) wird getrennt in zwei Gruppen auf die Schwimmwettkämpfe auf der Margareteninsel vorbereitet.

Vom 27. Juli bis 9. August begeben sich sechs Lang- und Mittelstreckler unter der Leitung von Jörg Hoffmann, Disziplin-Trainer "Lange Strecke", in ein Höhentrainingslager in der Sierra Nevada (Spanien). Der Großteil des Schwimm-Teams um Doppel-Weltmeister Paul Biedermann bezieht vom 31. Juli bis 6. August am DSV-Bundesstützpunkt Heidelberg Quartier.

Durch die geteilte Vorbereitung erhofft sich Lange eine zusätzliche Leistungssteigerung. "Wir wollen mit unserem Höhenkonzept weitere Erfahrungen in der Vorbereitung sammeln und das bis London 2012 weiter optimieren. Für die anderen geht es in Heidelberg vorrangig um Starts, hohe Geschwindigkeiten und Staffelwechsel", so der Bundestrainer weiter.