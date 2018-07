Augsburg (SID) - Vizemeister Augsburger Panther hat Stürmer Grant Stevenson für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag genommen. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Damit hat Augsburg neun von zehn Ausländerstellen besetzt. Der 28-jährige Kanadier spielte nach einem missglückten Gastspiel bei den Kloten Flyers in der Schweiz zuletzt bei den Hamilton Bulldogs.

"Noch vor einem Jahr hätten wir über einen Grant Stevenson nicht nachdenken müssen, aber seine nicht ganz so starke vergangene Saison macht ihn für uns finanzierbar. Er soll ein wichtiger Eckpfeiler in unserer jungen Mannschaft werden", sagte Trainer Larry Mitchell.