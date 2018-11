Inhalt Seite 1 — "Müssen diese Vorfreude fortführen" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bochum (SID) - Der Zuschauerzuspruch beim Testlauf für die Frauen-WM 2011 hat die Erwartungen der OK-Präsidentin Steffi Jones übertroffen. "Wir sind sehr, sehr zufrieden", sagte die 37-Jährige angesichts von rund 11.500 Zuschauern pro Spiel im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

SID: "Frau Jones, rund 11.500 Zuschauer haben die Spiele der U20-Frauenfußball-WM in Deutschland im Schnitt besucht. Hat Sie das Interesse überrascht?"

Steffi Jones: "Wir hatten Hoffnungen und wollten auch mit sehr vielen Aktionen vorab dafür sorgen, dass viele Zuschauer kommen, auch Schulen und Vereine. Auch die Städte haben sich sehr daran beteiligt, und jetzt sieht man, womit die Mannschaften belohnt werden. Das sind wirklich ganz tolle Zuschauerzahlen. Wir sind sehr, sehr zufrieden."

SID: "Werden Sie rückblickend auf Ihre eigene Karriere ein bisschen neidisch?"

Jones: "Ich würde nicht sagen neidisch, sondern man freut sich für die Spielerinnen heute. Man selbst hatte keine U17- oder U20-WM, und jetzt ist so etwas möglich. Man hat ja auch ein wenig zu dieser Entwicklung beigetragen. Ich sehe mich auch als eine der Pionierinnen, die diese Vorarbeit leisten konnten. Es ist also kein Neid, sondern diese Freude und ein Stück weit Stolz, dass wir jetzt so weit sind."

SID: "Neben der favorisierten deutschen Mannschaft haben drei Überraschungsteams das Halbfinale erreicht - ein Zeichen für die zunehmende Leistungsdichte im Frauenfußball?"

Jones: "Kolumbien, Südkorea und Nigeria im WM-Halbfinale - das ist Wahnsinn. Das zeigt, dass die Europäer aufpassen müssen, klar, weil es dichter wird. Ich finde das richtig toll. Das wird sich auch auf die Frauen auswirken. Das ist auch unser Wunsch: Dass der Frauenfußball weltweit sich entwickeln kann. Deshalb laden wir beim DFB Nationen wie Namibia oder Nigeria zu Lehrgängen ein."