Memphis (SID) - Der ehemalige NBA-Profi Lorenzen Wright ist an den Folgen einer Schussverletzung gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 34-Jährige war am Mittwoch in einem Waldstück nahe seiner Geburtsstadt Memphis tot aufgefunden worden. Wright, der 13 Jahre in der Basketball-Profiliga NBA gespielt hat, wurde seit zehn Tagen vermisst.

Die Polizei hat eine Mordermittlung eingeleitet, machte aber keine Angaben über mögliche Motive oder Verdächtige. Wright hat zum Zeitpunkt seines Verschwindens am 18. Juli offenbar einen großen Geldbetrag bei sich gehabt. Der ehemalige Power Forward soll zwei Autos an einen Mann verkauft haben, der mit einem Drogenring in Memphis in Verbindung gebracht wird und Verdächtiger in sechs Mordfällen ist.

Wright spielte in der NBA bei den Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings und den Cleveland Cavaliers.