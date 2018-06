Inhalt Seite 1 — Erster Härtetest für deutsche Basketballer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Ohne Dirk Nowitzki, aber mit vielen guten Vorsätzen geht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Aufschluss über das Leistungsvermögen soll an diesem Wochenende der Nations Cup im niederländischen Leiden geben. "Wir sind auf einem guten Weg", sagt Dirk Bauermann zuversichtlich im Trainingslager in Trier. Vier Wochen hat der Bundestrainer noch Zeit, um seine Spieler für die WM in der Türkei (28. August bis 12. September) in Form zu bringen.

"Das Turnier ist ein guter Auftakt. Wir haben starke Gegner, die alle schon mal bei A-Europameisterschaften dabei waren und die alle sehr gute Spieler in ihren Reihen haben", sagte Bauermann vor dem Auftaktspiel gegen Belgien (heute, 17.00 Uhr) und richtete gleichzeitig eine Kampfansage an die Gegner: "Wir nehmen das Turnier ernst und werden voll spielen."

Bauermann will offensive Automatismen

Während im Trainingslager auf Mallorca die Schulung der Defensive Priorität hatte, wurde in Trier das Spiel nach vorne geschult. "Wir haben viel geworfen und viel gespielt, um offensive Automatismen zu schulen. Es geht jetzt um Timing, Abstimmung, Instinkt und Rhythmus", sagte der Bundestrainer: "Jeder Spieler soll vom anderen wissen, wo er gerne den Ball hat, welche Pässe er verwerten kann."

Die positive Bilanz gegen Belgiens Nationalmannschaft sollte Mut machen. In 29 Spielen behielt Deutschland 17-mal die Oberhand. Das letzte Aufeinandertreffen liegt jedoch bereits sechs Jahre zurück. Im September 2004 besiegten die deutschen Korbjäger die Belgier in der Qualifikation zur EM in Serbien und Montenegro.

Neben Nowitzki und Kaman fehlt auch Greene

Neben den NBA-Stars Nowitzki und Chris Kaman fehlt zudem Demond Greene. Er wurde vom Bundestrainer für den Nations Cup freigestellt. Auch der Einsatz von Robin Benzing ist fraglich. Der 21-Jährige vom Bundesligisten ratiopharm Ulm laboriert an den Folgen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel und kann derzeit nicht voll am Mannschaftstraining teilnehmen. Beide Akteure sollen aber beim internationalen Turnier auf Zypern (6. Bis 8. August) wieder zur Mannschaft stoßen.