Köln (SID) - Eintracht Braunschweig, Kickers Offenbach und Jahn Regensburg haben ihre Aufstiegsambitionen auch am zweiten Spieltag der 3. Liga untermauert. Der OFC setzte sich dabei im Spitzenspiel beim SV Sandhausen 2:0 (1:0) durch und hat ebenso sechs Punkte auf dem Konto wie der neue Tabellenführer Braunschweig und der SSV Jahn. Seinen ersten Dreier holte Dynamo Dresden durch ein 2:0 (1:0) vor 21.604 Zuschauern im brisanten Ost-Duell gegen Carl Zeiss Jena.

Offenbachs Auswärtssieg in Sandhausen, das von 17 der 18 Drittliga-Trainer als erster Aufstiegskandidat genannt wurde, leitete Neuzugang Olivier Occean in der 26. Minute ein. Für den Kanadier war es bereit das zweite Saisontor. Nicolas Feldhahn setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt.

Platz eins mussten die Hessen aber dem ehemaligen deutschen Meister aus Braunschweig überlassen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht setzte sich bei Aufsteiger 1. FC Saarbrücken souverän 3:0 (0:0) durch. Ein starke zweite Halbzeit mit Toren von Deniz Dogan (64.) und Damir Vrancic (79., 90.) brachte dem Meister von 1967 den Sprung auf Platz eins.

Bayerns Amateure punkten

Drittes Team mit weißer Weste ist Jahn Regensburg nach einem 3:0 (2:0) gegen die SpVgg Unterhaching. Tobias Zellner per Foulelfmeter (6.), Tobias Schlauderer (31.) und Marco Haller (48.) schossen die Oberpfälzer gegen den ehemaligen Erstligisten zum verdienten Heimsieg.

Den ersten Punkt holte die zweite Mannschaft von Bayern München beim 1:1 (0:0) gegen Wacker Burghausen. Allerdings musste Abwehrchef Daniel van Buyten, wie David Alaba in der Startelf, in der 18. Minute mit Verdacht auf einen Bänderriss im linken Sprunggelenk ausgewechselt werden. Trainer Hermann Gerland standen ohnehin nur 13 Spieler zur Verfügung, Ersatztorhüter Ferdinand Oswald musste sogar im Mittelfeld aushelfen.

Auf den ersten Zähler warten muss neben Saarbrücken und Unterhaching auch Aufsteiger VfR Aalen, der gegen die TuS Koblenz 1:2 (0:1) verlor. Keinen Sieger gab es beim 1:1 (1:1) zwischen Rot Weiss Ahlen und Werder Bremen II sowie beim 0:0 zwischen dem 1. FC Heidenheim und VfB Stuttgart II.